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سعى لرقم قياسي بدراجته.. فتعرض لـ"أطرف جريمة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض المراهق البريطاني الساعي لأن يكون أصغر شخص يجوب العالم بدراجته، إلى واقعة طريفة في أستراليا، إلا أنها لن تؤثر في الغالب على تحقيق حلمه المنتظر.

فقد سرقت دراجة تشارلي كونديل صاحب الـ18 عاما، التي قادها عبر أوروبا وآسيا، في إطار رحلته التي تستغرق نحو 8 أشهر وسيقطع خلالها أكثر من 28 ألف كيلومتر.
واستيقظ كونديل في فندق صغير قضى به ليلته في مدينة تاونسفيل بولاية كوينزلاند، ليكتشف أن دراجته التي يطلق عليها اسم "كولين" ومعدات التخييم الخاصة به وجواز سفره، قد فقدوا.


وتعرض الفتى لهذه الجريمة "الطريفة"، الثلاثاء، في اليوم رقم 103 من رحلته الشاقة التي يسعى من خلالها لكسر رقم قياسي عالمي مسجل باسم بريطاني آخر هو توم دافيس، الذي جاب العالم بدراجته وهو في عمر 19 عاما، وذلك قبل 3 سنوات.


وكتب كونديل على صفحته بموقع "تويتر": "اليوم رقم 103. يوم متقلب إلى حد ما. بدأ بسلوك ليس مثاليا حيث عرفت أن دراجتي سرقت".


لكنه الرياضي الشاب قال إنه ينوي شراء واحدة أخرى لإكمال مسيرته.


وعبر كونديل بدراجته 17 دولة، وقادها لمسافات وصلت أحيانا إلى 200 كيلومترا في اليوم الواحد، فيما كان يسافر بين القارات بالطائرة.




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