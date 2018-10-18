تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسبق فصل الشتاء .. وحصن نفسك من الإنفلونزا بهذه الأطعمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مع اقتراب موسم الشتاء، تبدأ معاناة الكثيرين مع الإنفلونزا، التي تؤثر على مجريات الحياة اليومية بشكل كبير، لذا ينصح خبراء التغذية، بتناول أطعمة معينة بدءا من الآن، لتقوية الجهاز المناعي قبل "اشتداد البرد" في بعض المناطق بالعالم.



وينصح الأطباء باتباع مجموعة من الخطوات لتقوية الجهاز المناعي وتجنب الإنفلونزا، أهمها الحصول على اللقاح الخاص بالفيروس، والنوم لساعات كافية، وتجنب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية.


إلا أنه من الصعب على الكثير من الناس تطبيق هذه التوصيات، خاصة مع نمط الحياة السريع، لذا فإن أسهل ما يمكن القيام به للحصول على جهاز مناعي قوي هو تناول أطعمة معينة بصورة منتظمة.


ومن أهم العناصر التي يجب على الجسم الحصول عليها هي فيتامينات A وC وD وB، والنحاس والحديد والسيلينيوم والزنك، حسب ما أوضحت خبيرة التغذية هيلين بوند لموقع "صن" البريطاني:


فيتامين A

يعد فيتامين "أي" ضروريا لصحة القلب والرئتين والكلى، ويتواجد في منتجات الألبان والأسماك الزيتية، بالإضافة إلى الخضروات الحمراء والبرتقالية، مثل البطاطا الحلوة والقرع والفلفل الأصفر والبرتقالي والأحمر.


فيتامين C

من الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، فاكهة البرتقال والفراولة والبروكولي والفلفل. وبالرغم من أن الدراسات أظهرت أن فيتامين سي لا يمنع حدوث الإنفلونزا، فإنه يقلل من حدة ومدة الإصابة.


فيتامين D

يحصل الإنسان على فيتامين دي بصورة أساسية من أشعة الشمس، إلا أن برودة الطقس وكثافة الغيوم تجعل من الضروري الاعتماد على الغذاء في الحصول على هذا الفيتامين خلال فصل الشتاء.


ومن أبرز مصادر فيتامين دي، الأسماك الزيتية كالسردين، والبيض، ومنتجات الألبان، وبعض أنواع الفطر.


النحاس

من المهم أن يحصل جسم الإنسان على قدر كاف من النحاس، الذي يلعب دورا مهما في خلايا الدم الحمراء. ويمكن الحصول على النحاس من أطعمة كالمكسرات والمحار.


الزنك

يعتبر الزنك من العناصر الضرورية لعمل الجهاز المناعي بصورة جيدة، كما يعد مهما في عملية شفاء الجروح.


ويمكن الحصول على الزنك عن طريق تناول اللحوم الخالية من الدهون، والمأكولات البحرية، والدواجن، والبذور، والحبوب، والبيض، ومنتجات الألبان.


فيتامين B

يساعد فيتامين بي جسم الإنسان على الحصول على الطاقة اللازمة من الغذاء. وفي حال حصل الجسم على القدر الكافي من الطاقة، فإن الجهاز المناعي لن يضطر للعمل بشكل مضاعف لمحاربة الإنفلونزا.


ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بي، اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، وحبوب الإفطار، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، مثل الملفوف والبروكلي والسبانخ، والحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز الأسمر.

الحديد

يلعب الحديد دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أن عدم الحصول على كميات كافية منه يجعل الإنسان يشعر بالتعب والإرهاق.

ويمكن الحصول على الحديد من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والمحار، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، والفواكه المجففة والمكسرات.  


السيلينيوم

لا يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من السيلينيوم، لكنه مهم لأنه يساعد الجسم على صنع إنزيمات مضادة للأكسدة، تمنع تلف الخلايا.


ويوجد السيلينيوم في أطعمة مثل الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والمكسرات البرازيلية والفطر.




كلمات متعلقة

اسبق, فصل, الشتاء, .., وحصن, نفسك, من, الإنفلونزا, بهذه, الأطعمة,

تابعونــا

مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد 2018-12-19 | 11:30:23

توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن...

علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان 2018-12-19 | 10:12:40

أكد العلماء أن كرنب بروكسل يستحق لقب مادة فائقة، لأن تناوله يخفض من خطر الإصابة...

دراسة تحدد "الأسباب الحقيقية" لظهور الشيب دراسة تحدد "الأسباب الحقيقية" لظهور الشيب 2018-12-19 | 08:34:33

حين يتقدم الإنسان في العمر فإن من الطبيعي أن يشيب شعره فيكتسي لون البياض، لكن هذا...

هكذا تمارس اليوغا وتتمتع بفوائدها بدون مدرب هكذا تمارس اليوغا وتتمتع بفوائدها بدون مدرب 2018-12-19 | 00:00:25

يعتقد البعض بالخطأ أن ممارسة اليوغا تتطلب الكثير من الجهد البدني والحركات...

فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان 2018-12-18 | 17:42:54

جرت العادة على وصف زيت السمك وفيتامين D وجميع المعادن الأخرى والفيتامينات...

5 علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر ! 5 علامات تشير إلى أن القهوة تسبب لك الضرر ! 2018-12-18 | 15:00:08

أكدت دراسات عديدة أن للقهوة فوائد كثيرة للجسم، وقد يسبب تناولها بعض الأضرار...

"علاقة غريبة" بين قلة النوم والشهية "علاقة غريبة" بين قلة النوم والشهية 2018-12-18 | 12:38:16

كشفت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم تدفع الإنسان إلى الإقبال بنهم أكبر على الوجبات...

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققمحمد قريناوي طالب طب حادث طرق مروع رهط رومانيا مثواه الاخير تشييع جنازة شعانين احد قداس احتفال البشارة الناصرة قداس كنيسة الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا اسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة أم الفحم عيد فطر مبارك صلاة العيد ساحة السوق البلدي مشاركة واسعة تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com