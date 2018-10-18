اسبق, فصل, الشتاء, .., وحصن, نفسك, من, الإنفلونزا, بهذه, الأطعمة,

مع اقتراب موسم الشتاء، تبدأ معاناة الكثيرين مع الإنفلونزا، التي تؤثر على مجريات الحياة اليومية بشكل كبير، لذا ينصح خبراء التغذية، بتناول أطعمة معينة بدءا من الآن، لتقوية الجهاز المناعي قبل "اشتداد البرد" في بعض المناطق بالعالم.

وينصح الأطباء باتباع مجموعة من الخطوات لتقوية الجهاز المناعي وتجنب الإنفلونزا، أهمها الحصول على اللقاح الخاص بالفيروس، والنوم لساعات كافية، وتجنب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية.إلا أنه من الصعب على الكثير من الناس تطبيق هذه التوصيات، خاصة مع نمط الحياة السريع، لذا فإن أسهل ما يمكن القيام به للحصول على جهاز مناعي قوي هو تناول أطعمة معينة بصورة منتظمة.ومن أهم العناصر التي يجب على الجسم الحصول عليها هي فيتامينات A وC وD وB، والنحاس والحديد والسيلينيوم والزنك، حسب ما أوضحت خبيرة التغذية هيلين بوند لموقع "صن" البريطاني:فيتامين Aيعد فيتامين "أي" ضروريا لصحة القلب والرئتين والكلى، ويتواجد في منتجات الألبان والأسماك الزيتية، بالإضافة إلى الخضروات الحمراء والبرتقالية، مثل البطاطا الحلوة والقرع والفلفل الأصفر والبرتقالي والأحمر.فيتامين Cمن الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، فاكهة البرتقال والفراولة والبروكولي والفلفل. وبالرغم من أن الدراسات أظهرت أن فيتامين سي لا يمنع حدوث الإنفلونزا، فإنه يقلل من حدة ومدة الإصابة.فيتامين Dيحصل الإنسان على فيتامين دي بصورة أساسية من أشعة الشمس، إلا أن برودة الطقس وكثافة الغيوم تجعل من الضروري الاعتماد على الغذاء في الحصول على هذا الفيتامين خلال فصل الشتاء.ومن أبرز مصادر فيتامين دي، الأسماك الزيتية كالسردين، والبيض، ومنتجات الألبان، وبعض أنواع الفطر.النحاسمن المهم أن يحصل جسم الإنسان على قدر كاف من النحاس، الذي يلعب دورا مهما في خلايا الدم الحمراء. ويمكن الحصول على النحاس من أطعمة كالمكسرات والمحار.الزنكيعتبر الزنك من العناصر الضرورية لعمل الجهاز المناعي بصورة جيدة، كما يعد مهما في عملية شفاء الجروح.ويمكن الحصول على الزنك عن طريق تناول اللحوم الخالية من الدهون، والمأكولات البحرية، والدواجن، والبذور، والحبوب، والبيض، ومنتجات الألبان.فيتامين Bيساعد فيتامين بي جسم الإنسان على الحصول على الطاقة اللازمة من الغذاء. وفي حال حصل الجسم على القدر الكافي من الطاقة، فإن الجهاز المناعي لن يضطر للعمل بشكل مضاعف لمحاربة الإنفلونزا.ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين بي، اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، وحبوب الإفطار، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، مثل الملفوف والبروكلي والسبانخ، والحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز الأسمر.الحديديلعب الحديد دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما أن عدم الحصول على كميات كافية منه يجعل الإنسان يشعر بالتعب والإرهاق.ويمكن الحصول على الحديد من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والمحار، والخضروات الورقية الخضراء الداكنة، والفواكه المجففة والمكسرات.السيلينيوملا يحتاج جسم الإنسان إلى الكثير من السيلينيوم، لكنه مهم لأنه يساعد الجسم على صنع إنزيمات مضادة للأكسدة، تمنع تلف الخلايا.ويوجد السيلينيوم في أطعمة مثل الأسماك واللحوم والدواجن والبيض والمكسرات البرازيلية والفطر.