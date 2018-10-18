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الوفد الأمني المصري يغادر غزة لأسباب وصفها "بالفنية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غادر وفد أمني مصري، قطاع غزة، مساء الأربعاء، عبر معبر بيت حانون "إيريز" متوجها إلى القاهرة، بعد زيارة استمرت نحو 24 ساعة، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وجاءت مغادرة الوفد الأمني المصري في أعقاب تأجيل رئيس الاستخبارات العامة بمصر، اللواء عباس كامل، زيارته إلى البلاد التي كانت مجدولة يوم غد الخميس.


وأشارت المصادر إلى أن تأجيل زيارة كامل له علاقة مباشرة بالتهديدات الإسرائيلية، وأن مغادرة الوفد الأمني تأكيد على جدية التهديدات الإسرائيلية للقطاع.


وأفادت المصادر بأن الوفد الأمني المصري غادر القطاع، بعد عقده اجتماعا مع قيادة حركة حماس، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية.




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