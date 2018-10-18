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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار



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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم السبت،  يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا في معظم المناطق وحارا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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