شاهدوا, الأمير, هاري, يمنع, معجباً, من, تقديم, الورود, لزوجته.., والأخير, يرد,

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير هاري وهو يطلب من أحد المعجبين عدم تقديم الورود لزوجته.





وذكر تقرير لموقع "غالا" بالنسخة الفرنسية أن امرأة تقدّمت من ميغان ماركل أثناء وجودها برفقة الأمير هاري في حديقة للحيوان في أستراليا.

وأشار إلى أن المرأة قدمت للدوقة باقة كبيرة من الورود، لافتة إلى أنها مهداة من مات دو غروت، المذيع في راديو "نوفا 96.9".





وعلى الإثر توجه إليه الأمير هاري بالقول إنه لم يعد بإمكانه أن يقدم لزوجته باقات ورد كبيرة.

وتعليقاً على ذلك قال الأخير في حديث إلى موقع "نيوز.كوم" إن ثمن الباقة بلغ 500 دولاراً، وإن ميغان ماركل أظهرت فرحها بتلقيها.

يذكر أن أنظار الملايين تتوجه حالياً نحو الدوقة بعدما تم إعلان حملها في 15 من الشهر الجاري. إلا أن هذا لم يمنعها من القيام بجولة برفقة زوجها في أستراليا وفيدجي ومملكة تونغا ونيوزيلندا.