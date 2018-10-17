النواب, جبارين, وغنايم, وابو, عرار, يطرحون, قضايا, التعليم, العالي, العربي, في, الكنيست,

بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الأكاديمية، خصصت لجنة التربية والتعليم البرلمانية جلستها لموضوع التعليم العالي في البلاد، بمشاركة النواب د. يوسف جبارين ومسعود غنايم وطلب ابو عرار، وبحضور رئيسة لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي، بروفيسور يافة زلبرشلتس، وممثلي الجامعات والكليات والطلاب الجامعيين.





وقد قدمت ببداية الجلسة بروفيسور زلبرشلتس تقريرًا مفصلاً حول وضع التعليم العالي في البلاد والتحديات التي تقع على عاتق الجامعات والكليات هذا العام.

واستهل نواب المشتركة حديثهم بتهنئة الطلاب الجامعيين بافتتاح السنة الدراسية الجديدة وأبدوا سعادتهم بالزيادة الملحوظة في نسبة الطلاب العرب في الجامعات والكليات في السنوات الأخيرة. ثم قام النواب غنايم وجبارين وابو عرار بطرح القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه الطلاب العرب، وطالبوا بتوفير الموارد اللازمة للتعليم العالي العربي في البلاد التي من شأنها المساهمة في تذليل العقبات والتغلب على التحديات أمام الطلاب العرب.

وتطرق النواب لقضايا الطلاب العرب في النقب، وقضية اقامة مؤسسة أكاديمية في بلدة عربية. كما وتم طرح القضايا التي لا زالت تشكل عقبات أمام الطلاب العرب في الجامعات مثل امتحانات الياعيل والبسيخومتري، بالإضافة الى قضية التمثيل الهامشي للعرب في الطاقم الأكاديمي والطاقم الإداري في المؤسسات الأكاديمية. وشدد النواب العرب على أهمية وضع قصايا الطلاب العرب الذي يدرسون في الجامعات الفلسطينية والاردنية وفي خارج اسرائيل في أعلى سلم أجندات مجلس التعليم العالي، اذ انهم يواجهون مشاكل عدة على مستوى استيعابهم بعد إنهاء تعليمهم في الخارج، مؤكدين على ضرورة صياغة خطة عمل للتعامل مع هذه القضية الملحة بالنسبة للجمهور العربي والطلاب.

وفي تلخيصها للجلسة قالت رئيسة لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي أنها ستأخذ بعين الاعتبار القضايا التي طرحها النواب غنايم وجبارين وابو عرار بشأن الطلاب العرب، وأنها ستتابع هذه القضايا مع مجلس التعليم العالي.