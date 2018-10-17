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جمعية أنغام للموسيقى والفرقة الماسية النصراوية تنظم حفل فني لاغاني الفنان وائل كفوري



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نظمت جمعية أنغام للموسيقى والفرقة الماسية النصراوية بقيادة المايسترو كميل شجراوي وغناء الفنان القدير الياس جوليانوس، مساء الخميس أمسية موسيقية مميزة بعنوان "جن الهوى" خّصصتها لاغاني الفنان وائل كفوري، وذلك ايماناً من جمعية انغام باهمية تقديم الفن العصري والحديث اضافة لاغاني الزمن الجميل وذلك بهدف تزويد جيل الشباب ببرامج موسيقية تتلائم مع ذوقه الفني الشبابي وتشجيعهم على تبني نمط حياة موسيقي وتربوي راقي.



وقد غصت قاعة مدرسة راهبات مار يوسف في الناصرة بجمهور الحضور المتابع بشكل ثابت لبرامج جمعية انغام والفرقة الماسية، والذين جاءوا خصيصا من جميع انحاء البلاد للمشاركة بهذا الحدث الكبير، وقد ابدع الفنان الكبير الياس جوليانوس في تقديم هذا اللون من الغناء بمرافقة الفرقة الماسية النصراوية بقيادة المايسترو كميل شجراوي.

الفنان وائل كفوري هو مغني لبناني ولد في زحلة عام 1974، عشق الفن ودرس الموسيقى، حصل على الميدالية الذهبية في استديو الفن بين عامي 1992 و1993، حقق النجاح من أول ألبوم أطلقه عام 1994، تميز بمواظبته على غناء اللهجة اللبنانية ودعم الأغنية اللبنانية والمحافظة عليها وإيصالها إلى الجميع. تم منحه جائزة الميوريكس اكثر من اربع مرات كأفضل مطرب لبناني، وأفضل مغني رومانسي. وفي سنة 2004 حصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان القاهرة.

وتعتبر جمعية أنغام من الجمعيات الرائدة في مجال الموسيقى العربية الشرقية وتعمل على تشجيع أبناء شعبنا على تعلم الموسيقى والاهتمام بالفن والغناء وإظهار المواهب الشابة للجمهور وتشجيعها على الاستمرار في هذا الدرب الراقي.

هذا وعلى اثر النجاح الكبير للعرض الاول في الناصرة سيقام عرض اضافي خيري في 11.11.2018 على مسرح مدرسة راهبات مار يوسف بالتعاون مع جمعية الموكب لمسيرة الميلاد يرصد ريعه لتغطية مصاريف مسيرة الميلاد ال 36.
جمعية انغام وجمعية الموكب تدعوان الجمهور للمشاركة بهذا الحدث الموسيقي الكبير والتمتع من عرض مميز بمستوى موسيقي عالمي.





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