تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 19:22:20 لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي |  2019-01-07 19:20:11 ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب |  2019-01-07 19:14:02 مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة |  2019-01-07 17:30:25 تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش |  2019-01-07 17:27:48 اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل |  2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |  2019-01-07 16:00:05 نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة |  2019-01-07 16:00:32 مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو |  2019-01-07 14:50:57 ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل |  2019-01-07 14:50:44 في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! |  2019-01-07 14:27:54 البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 |  2019-01-07 14:21:25 لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة |  2019-01-07 14:07:59 سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 |  2019-01-07 14:07:26 هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة |  2019-01-07 14:06:46 أبو مرزوق: القادم أسوء |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب لمدارس قرى طلعة عارة تعلن الاضراب



  |     |   اضافة تعليق



أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب لمدارس قرى طلعة عارة، في بيان لها قبل قليل، عن الإضراب للمدارس الثانوية الاعدادية ليوم غد الخميس ( ثانوية مشيرفة وسالم، وإعدادية مشيرفة وسالم )، ولا يشمل المدارس الابتدائية ورياض الأطفال حالياً.



وجاء في البيان: "يأتى هذا القرار المؤسف بعد إستنفاد كافة السُبل لتفادي هذا الإضراب، وقمنا على مدار الفترة الماضية بعقد جلسات مع ممثلي المجلس المحلي وممثلي وزارة الداخلية، وتوجهنا لممثلي وزارة التربية والتعليم، ولم نلقِ أي حل إيجابي، مما دعانا للإعلان عن الإضراب ومطالبة كل ذوي الصلة بالموضوع التدخل والبحث عن حل عملي ومهني ودائم.


كما يأتى هذا الإضراب كخطوة إحتجاجية على وضع جهاز التربية والتعليم بكافة مدارس قرى طلعة عارة، والتى تعاني بشكل كبير جدا من عدم جهوزيتها لخلق أجواء إيجابية وخلق مناخ تعليمي، اذ ان الوضع المادي الذى يعيشه المجلس المحلي طلعة عارة من عجز مادي كبير أدى الى عدم تحويل الموارد المالية من وزارة التربية والتعليم للأماكن والاهداف المخصصة لها، وصرفها لسد العجز المادي للمجلس، ما نجم عنه وللاسف أوضاع ماساوية وغبر مقبولة بجهاز التربية والتعليم في مدارس ورياض الاطفال طلعة عارة.

كذلك تأتى هذه الخطوة احنجاجا على الغاء سفريات الطلاب للمدارس، وهي خطوة تعلن فيها كل الاطراف ذات الصلة الافلاس لإيجاد حل عملي، من مجلس محلي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، وترك أبنائنا بدون أي إطار لنقلهم للمدارس، وطرح بدائل مرفوضة".

واكد البيان ان "هذا التعامل غير المسؤول، وبالطبع غير المقبول، هو قرار مرفوض رفضا باتاً، ونطالب كل المسؤولين ذوي السلطة واصحاب القرار لتفكير مجددا والعدول عن هذا القرار، والعمل على إيجاد ميزانيات وإقرارها والمصادقة عليها وإعادة الأمور الى ما كانت عليه بخصوص السفريات، وبشكل عام وضع خطة مدروسة تقضي بعدم إستعمال الاموال الخاصة بالتربية والتعليم، وعدم إستعمالها لسداد عجز المجلس المحلي المادي، فهذه أموال وميزانيات خاصة بجهاز التربية والتعليم وإدارته الذاتية ، وليس موارد لسداد ديون وعجز المجلس المحلي طلعة عاره، وهى من حق أبنائنا".

وتابع البيان، كما وصل الى موقع وصحيفة "المسار"، يقول: "أهلنا الكرام، نحن باللجنة المحلية لأولياء امور الطلاب سنبقى كما عهدتمونا أمناء أمام الله عز وجل، وامامكم على حمل هذه الامانة والمطالبة بحقوق أبنائكم وعدم التنازل عنها بإذن الله تعالى، ونستمد هذه الارادة والقوة من الله اولا ومن ثم منكم ثانياً، ونأمل أن يكون هناك حل قريب ونهائي لهذه الازمة وعودة الأمور الى طبيعتها، وسنقوم بإعلامكم عن اي مستجدات بحال حدوثها إن شاء الله ، والله ولي التوفيق".

اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب لمدارس قرى طلعة عارة تعلن الاضراب




كلمات متعلقة

اللجنة, المحلية, لأولياء, أمور, الطلاب, لمدارس, قرى, طلعة, عارة, تعلن, الاضراب,

تابعونــا

ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب 2019-01-07 | 19:20:11

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"خلال نشاط مبادر به...

تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش 2019-01-07 | 17:30:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:مع بدء التحقيق في...

اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل 2019-01-07 | 17:27:48

جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في اطار مكافحة شرطة...

نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة 2019-01-07 | 16:00:05

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر بوقف...

مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو 2019-01-07 | 16:00:32

يشهد سهل البطوف تساقطا للامطار بكميات كبيرة وينظر المزارعون لذلك بقلق شديد وخاصة...

البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 2019-01-07 | 14:27:54

شرع اليوم في تقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال والصبية حتى سن ال18 وكان هذا العبلاج...

لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة 2019-01-07 | 14:21:25

أقرّت اللجنة المشتركة للجنتي القانون والكنيست اليوم (الاثنين) في جلسة خاصة تعديل...

هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة 2019-01-07 | 14:07:26

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، الحكومة...

فيديو وصور - اعتقال 18 شخصا من كفرمندا على خلفية تحقيقات حول نزاهة الانتخابات للسلطة المحلية فيديو وصور - اعتقال 18 شخصا من كفرمندا على خلفية تحقيقات حول نزاهة الانتخابات للسلطة المحلية 2019-01-07 | 13:39:45

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 18 شخصا من بلدة كفرمندا بشبهة الضلوع في ارتكاب...

اتهام رجل من الكسيفة بتعنيف ابنته (17 عاما) وضرب رأسها بالارض وتهديدها بالقتل اذا كشفت اثار الضرب والعنف اتهام رجل من الكسيفة بتعنيف ابنته (17 عاما) وضرب رأسها بالارض وتهديدها بالقتل اذا كشفت اثار الضرب والعنف 2019-01-07 | 13:20:52

قدمت النيابة العامة لواء الجنوب الى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم الاثنين لائحة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محل اطارات تصليح احتراق عبلين اطفاء شرطة محطة وقود ملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا انقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهانفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارنقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين مؤبد مؤبدان السجن علي مطيرات الفرعة النقب قتل ابنتيه رماس اسيناد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com