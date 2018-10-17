اللجنة, المحلية, لأولياء, أمور, الطلاب, لمدارس, قرى, طلعة, عارة, تعلن, الاضراب,

أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب لمدارس قرى طلعة عارة، في بيان لها قبل قليل، عن الإضراب للمدارس الثانوية الاعدادية ليوم غد الخميس ( ثانوية مشيرفة وسالم، وإعدادية مشيرفة وسالم )، ولا يشمل المدارس الابتدائية ورياض الأطفال حالياً.

وجاء في البيان: "يأتى هذا القرار المؤسف بعد إستنفاد كافة السُبل لتفادي هذا الإضراب، وقمنا على مدار الفترة الماضية بعقد جلسات مع ممثلي المجلس المحلي وممثلي وزارة الداخلية، وتوجهنا لممثلي وزارة التربية والتعليم، ولم نلقِ أي حل إيجابي، مما دعانا للإعلان عن الإضراب ومطالبة كل ذوي الصلة بالموضوع التدخل والبحث عن حل عملي ومهني ودائم.كما يأتى هذا الإضراب كخطوة إحتجاجية على وضع جهاز التربية والتعليم بكافة مدارس قرى طلعة عارة، والتى تعاني بشكل كبير جدا من عدم جهوزيتها لخلق أجواء إيجابية وخلق مناخ تعليمي، اذ ان الوضع المادي الذى يعيشه المجلس المحلي طلعة عارة من عجز مادي كبير أدى الى عدم تحويل الموارد المالية من وزارة التربية والتعليم للأماكن والاهداف المخصصة لها، وصرفها لسد العجز المادي للمجلس، ما نجم عنه وللاسف أوضاع ماساوية وغبر مقبولة بجهاز التربية والتعليم في مدارس ورياض الاطفال طلعة عارة.

كذلك تأتى هذه الخطوة احنجاجا على الغاء سفريات الطلاب للمدارس، وهي خطوة تعلن فيها كل الاطراف ذات الصلة الافلاس لإيجاد حل عملي، من مجلس محلي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، وترك أبنائنا بدون أي إطار لنقلهم للمدارس، وطرح بدائل مرفوضة".

واكد البيان ان "هذا التعامل غير المسؤول، وبالطبع غير المقبول، هو قرار مرفوض رفضا باتاً، ونطالب كل المسؤولين ذوي السلطة واصحاب القرار لتفكير مجددا والعدول عن هذا القرار، والعمل على إيجاد ميزانيات وإقرارها والمصادقة عليها وإعادة الأمور الى ما كانت عليه بخصوص السفريات، وبشكل عام وضع خطة مدروسة تقضي بعدم إستعمال الاموال الخاصة بالتربية والتعليم، وعدم إستعمالها لسداد عجز المجلس المحلي المادي، فهذه أموال وميزانيات خاصة بجهاز التربية والتعليم وإدارته الذاتية ، وليس موارد لسداد ديون وعجز المجلس المحلي طلعة عاره، وهى من حق أبنائنا".

وتابع البيان، كما وصل الى موقع وصحيفة "المسار"، يقول: "أهلنا الكرام، نحن باللجنة المحلية لأولياء امور الطلاب سنبقى كما عهدتمونا أمناء أمام الله عز وجل، وامامكم على حمل هذه الامانة والمطالبة بحقوق أبنائكم وعدم التنازل عنها بإذن الله تعالى، ونستمد هذه الارادة والقوة من الله اولا ومن ثم منكم ثانياً، ونأمل أن يكون هناك حل قريب ونهائي لهذه الازمة وعودة الأمور الى طبيعتها، وسنقوم بإعلامكم عن اي مستجدات بحال حدوثها إن شاء الله ، والله ولي التوفيق".