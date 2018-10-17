تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |  2019-01-03 10:37:54 ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |  2019-01-03 10:36:40 كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات |  2019-01-03 10:35:12 طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع الشاب محمد قاسم سرحان (21 عامًا) من نحف جرّاء حادث طرق مروع



  |     |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمد قاسم سرحان البالغ من العمر (21 عاماً) مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، وذلك اثر حادث طرق مروع وقع على شارع رقم (854) قرب بلدة نحف.

وفي بيان للناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي، وسيم بدر جاء فيه: " ان الشاب القتيل من سكان قرية نحف فقد على ما يبدو السيطرة على دراجته فإنحرف من مسار الطريق فإنقلبت الدراجة به، ويحاول في هذه الاثناء افراد من شرطة اسرائيل بما فيهم محققي حوادث طرق يعملون في المكان لجمع البيانات والادلة. ما زال السبب لفقدان السيطرة على الدراجة النارية غير واضح. هذا ونجمت إثر الحادث إختناقات مروريه في المكان. الشرطة تناشد جمهور السائقين إعتماد طرق بديلة





كلمات متعلقة

مصرع, الشاب, محمد, قاسم, سرحان, (21, عامًا), من, نحف, جرّاء, حادث, طرق, مروع,

تابعونــا

البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية 2019-01-03 | 13:32:50

قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...

مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم 2019-01-03 | 11:54:12

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...

الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس 2019-01-03 | 11:42:33

حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...

غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 2019-01-03 | 11:08:47

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...

التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل 2019-01-03 | 10:29:29

وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...

تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر 2019-01-03 | 10:02:39

استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...

شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس 2019-01-03 | 09:59:56

ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم...

حوادث الطرق في العام 2018 - ثلاثة مصابين كل ساعة، وسبعة أولاد مصابين كل يوم، و-56 ماشيا في الأسبوع حوادث الطرق في العام 2018 - ثلاثة مصابين كل ساعة، وسبعة أولاد مصابين كل يوم، و-56 ماشيا في الأسبوع 2019-01-03 | 09:39:56

تقرير خاص تم إعداده في جمعية أور ياروك يحلل معطيات دائرة الإحصاء المركزية لإجراء...

الصين تفعلها.. أول هبوط في التاريخ على الجانب المعتم للقمر الصين تفعلها.. أول هبوط في التاريخ على الجانب المعتم للقمر 2019-01-03 | 09:26:47

في تطور مهم بمجال استكشاف الفضاء هبط المسبار "تشانغ آه 4" الصيني على الجانب المظلم...

موظفو المجلس المحلي في طرعان : نرفض العنف وندعوا إلى المحبة والتسامح موظفو المجلس المحلي في طرعان : نرفض العنف وندعوا إلى المحبة والتسامح 2019-01-03 | 09:23:00

جاء في بيان صادر عن لجنة الموظفين في مجلس طرعان المحلي :" تشجب وتدين بشدة الاعتداء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسانقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين ليبرمان اذاعة الجيش الاسرائيلي محمود درويش الشعر الراحل قصيدة سجل انا عربي ريغيف الثقافة وزيرةهدم بيت قرية حرفيش جرافات وزارة الداخلية غير مرخص حجة عناصر قوات شرطة مواطن تيسير قبعة نائب الوطني المجلس الفلسطيني ذمة الله وفاة عن عمر ناهز 78 عاما أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةمحاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتمصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج اضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com