مصرع, الشاب, محمد, قاسم, سرحان, (21, عامًا), من, نحف, جرّاء, حادث, طرق, مروع,

لقي الشاب محمد قاسم سرحان البالغ من العمر (21 عاماً) مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، وذلك اثر حادث طرق مروع وقع على شارع رقم (854) قرب بلدة نحف.

وفي بيان للناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي، وسيم بدر جاء فيه: " ان الشاب القتيل من سكان قرية نحف فقد على ما يبدو السيطرة على دراجته فإنحرف من مسار الطريق فإنقلبت الدراجة به، ويحاول في هذه الاثناء افراد من شرطة اسرائيل بما فيهم محققي حوادث طرق يعملون في المكان لجمع البيانات والادلة. ما زال السبب لفقدان السيطرة على الدراجة النارية غير واضح. هذا ونجمت إثر الحادث إختناقات مروريه في المكان. الشرطة تناشد جمهور السائقين إعتماد طرق بديلة