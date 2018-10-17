اللاعب, معمر, قراقره:جسمي, في, ام, الفحم, وقلبي, في, عرابة,

انتقل هذا الاسبوع اللاعب معمر قراقره من فريق هبوعيل اكسال من الدرجة الممتازة الى هبوعيل ام الفحم من الدرجة الاولى واعرب عن سعادته بانتقاله لام الفحم لرغبته الجامحة بالارتقاء للدرجة الممتازة

معمر قراقره اكد في حديثه للصنارة: في فريق اكسال لي ذكريات سعيدة جدا احترم اهالي اكسال وجمهوره الرائع وادارة الفريق عند ارتقاء الفريق كان توجها من جمهور ام الفحم الكبير وبعد الحاح ورغبتي بالتحديات لتحقيق هدف الارتقاء قررت الانتقال لهبوعيل ام الفحم واعمل كل ما استطيع لتحقيق هدف الارتقاء





انا جسمي في ام الفحم وقلبي في الاخوة عرابةوساعود للفريق في حال طلب مني ذلك وخاصة بعد ان تحقق حلم شباب عرابة الرياضي باقامةاستاد يليق بعرابةانشاء الله