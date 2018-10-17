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وزارة الاقتصاد: 700 مليون دولار بانتظار الشركات الاسرائيليّة المعنيّة بتوسيع صادراتها لإفريقيا



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على إثر تعزيز العلاقات بين دول افريقيا وإسرائيل، والذي انعكس من خلال زيارة رؤساء الدول المختلفة والوفود المتبادلة ونتيجةً للطاقات الكبيرة الكامنة في هذه الدول لصالح الشركات الاسرائيليّة، توجّهت وزارة الاقتصاد والشركة الاسرائيليّة لتأمين مخاطر التجارة الخارجيّة للمصدرين والشركات لتقديم المساعدة لها في اختراق الأسواق الافريقيّة والحصول على تأمينات للمخاطر.

حجم التأمين للشركات الإسرائيليّة التي تستثمر في دول افريقيا يبلغ لغاية اليوم 700 مليون دولار، وتقرّر في وزارة الاقتصاد والشركة الاسرائيليّة لتأمين مخاطر التجارة الخارجيّة مضاعفة الميزانيّة الخاصّة بالشركات الاسرائيليّة والتي يمكن بواسطتها مضاعفة حجم الصفقات التي تقوم بها.

وستوفر الشركة الاسرائيليّة لتأمين مخاطر التجارة الخارجيّة ضمان لمجموعة واسعة من الدول في افريقيا. وضمن الدول الرئيسيّة التي يمكن التوجّه لها: كينيا (150 مليون دولار)، نيجيريا (105 مليون دولار)، اوغندا (70 مليون دولار)، اثيوبيا (33 مليون دولار) الكاميرون (60 مليون دولار) وغيرها.

التغيّرات الديموغرافيّة اليوم تدفع أكثر فأكثر مصدّرين من كل أنحاء العالم إلى إدراك حقيقة أنّ المستقبل هو في الأسواق النامية. وافريقيا هي قارّة تتطوّر ببطء أمام أعيننا، فيها العديد من التحديات ولكن أيضًا فرص غير متوفرة في أي مكان آخر في العالم. المفاهيم السلبية التي أبعدت الاستثمارات والشركات التجاريّة الدوليّة بدأت بالتغيّر، والجهود المحليّة والدوليّة لمعالجة الأمراض المستعصية وفساد الأنظمة والفقر والمشاكل الاجتماعيّة تظهر نتائج ايجابيّة. القارّة تملك طاقات هائلة وهنالك العديد من الحكومات لديها استقرار اقتصادي ورغبة بالنمو وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشير التقديرات إلى أنّه في غضون 35 سنة سيبلغ عدد سكان القارّة الافريقيّة أكثر من مليار شخص، الأمر الذي سيجعلها احدى المناطق الأكثر اكتظاظًا في العالم. الزيادة السكانيّة والتغييرات الاقتصادية والديموغرافيّة تشكل قاعدة خصبة للتطوّر في مجالات البنى التحتيّة، الطاقة، الطب، الزراعة، المياه، المجال الديجيتالي وغيره.

وعلى ضوء الاستراتيجيّة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول افريقيا وخطّة تطوير العلاقات التجاريّة بين الطرفين، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة في عدّة قنوات لمساعدة المصدرين الاسرائيليّين الذين ينشطون في افريقيا، وبضمن ذلك، عبر الملحقتين التجاريتين اللتين افتتحتا هذا العام في افريقيا في غانا وكينيا، اضافةً إلى الملحقيّة التجاريّة القائمة في جنوب افريقيا، وتساعد هذه الملحقيات المصدّرين في كل ما يحتاجونه لاختراق هذه الأسواق. 

كما وقّعت إسرائيل على اتفاقيّة مع منظّمة Power Africa، وهي منظّمة تابعة ل USAID الأمريكية التي تعمل كمنظّمة عليا للمشاريع في مجال الطاقة في افريقيا. 

وتمنح الوزارة كذلك كفالة للشركات التي تعمل في الأسواق النامية من خلال الشركة الاسرائيليّة لتأمين مخاطر التجارة الخارجيّة.

وتنشط الشركة الاسرائيليّة لتأمين مخاطر التجارة الخارجيّة في مجال تأمين الائتمان ومخاطر التجارة الخارجيّة على المدى المتوسط والبعيد، وهي تؤمّن أو تكفل المخاطر التجاريّة والسياسيّة في صفقات التصدير التي يوجد فيها ائتمان بعيد المدى (سنة فما فوق)، كما تؤمّن الشركة استثمارات المستثمرين الاسرائيليّين خارج البلاد ضد المخاطر السياسيّة، وبدأت أيضًا منذ نهاية العام 2015 بتزويد خدمة إصدار ضمان مقابل الضمانات المصرفيّة للمصدرين الصغار والمتوسطين. 

ومن المخطط أن تقيم وزارة الاقتصاد والصناعة والشركة الاسرائيليّة لتأمين مخاطر التجارة الخارجيّة حدث مشترك في 5 كانون الأوّل 2018 سيتمحور حول افريقيا والأدوات التمويليّة المتوفرة لصالح الشركات الاسرائيليّة.

 





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