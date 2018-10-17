تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |  2019-02-05 15:50:22 الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني |  2019-02-05 14:50:31 مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه |  2019-02-05 14:50:36 اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته |  2019-02-05 15:15:09 كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! |  2019-02-05 14:50:32 وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة |  2019-02-05 14:55:00 المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا |  2019-02-05 13:52:27 غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-05 13:00:41 شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط |  2019-02-05 13:00:37 "سيارة تسونامي".. ابتكار آسيوي لمواجهة موجات المد العاتية |  2019-02-05 12:48:15 المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ |  2019-02-05 12:45:45 بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا |  2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زين عوض تطلق اغنيتان لسمراء البادية سميرة توفيق



  |     |   اضافة تعليق



بعد أن اختارت الفنانة الأردنية القديرة سميرة توفيق وجه الأردن المشرق الفنانة زين عوض لإعادة غناء أغانيها الأردنية القديمة بصوتها.

 

أطلقت الفنانة زين عوض اغنيتين لسمراء البادية الفنانة سميرة توفيق وقد وقع الإختيار على أغنية "شبابنا شو باشو" التي قام بإعادة توزيعها الموزع الاردني محمد القيسي، واغنية "دقوا الطبول" التي قام بإعادة توزيعها الموزع حسام كامل في دولة الإمارات.


واستعانت الفنانة زين عوض بسفير الالحان فايز السعيد ليتولى الإشراف العام على العمل، ليتم تقديمها بقالب فني جديد.

 

وعبرت الفنانة سميرة توفيق عن إعجابها باغنياتها بتوزيعها الجديد بصوت النجمة زين عوض، في حين عبرت عوض عن سعادتها بإعادة توزيع اغاني سمراء البادية قائلة: "أنها خطوة عظيمة لطرح التراث  لجيل الشباب، و انها فرصة كبيرة للتعرف على أصاله هذه الاعمال".

 

والجدير بالذكر أن زين عوض كانت قد طرحت عملًا جديدًا بعنوان "الله يا هالوطن" بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة منذ أسبوعين. 

 





كلمات متعلقة

زين, عوض, تطلق, اغنيتان, لسمراء, البادية, سميرة, توفيق,

تابعونــا

ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده 2019-02-05 | 15:50:49

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال...

جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة 2019-02-05 | 14:50:40

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها...

نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات 2019-02-05 | 13:03:01

عبّرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم ​البابا...

فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور 2019-02-05 | 11:33:37

خرجت الفنانة السورية فرح يوسف في نزهة نهارية مع حبيبها بمدينة نيويورك، وشاركت...

هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب 2019-02-05 | 10:18:33

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة...

النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور 2019-02-05 | 08:40:03

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، كشفت فيها عن شجاعتها...

"خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" "خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" 2019-02-04 | 13:55:03

أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل...

نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها 2019-02-04 | 12:55:43

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا...

ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! 2019-02-04 | 11:41:37

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة...

زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد 2019-02-04 | 10:02:39

احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بافتتاح فيلمه الجديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالضبط 14 الف بيضة استهلاك ادمي مهربة مدينة طمرة اعتقال مشتبه صاحب شرطة اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي جثمان الراحل دكتور جريس خوري يصل فسوطةالشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين ايهاب شويكي مصرع ش اب شعفاط مدينة القدس حادث دراجة نارية شارع بسجات زئيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com