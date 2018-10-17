زين, عوض, تطلق, اغنيتان, لسمراء, البادية, سميرة, توفيق,

بعد أن اختارت الفنانة الأردنية القديرة سميرة توفيق وجه الأردن المشرق الفنانة زين عوض لإعادة غناء أغانيها الأردنية القديمة بصوتها.

أطلقت الفنانة زين عوض اغنيتين لسمراء البادية الفنانة سميرة توفيق وقد وقع الإختيار على أغنية "شبابنا شو باشو" التي قام بإعادة توزيعها الموزع الاردني محمد القيسي، واغنية "دقوا الطبول" التي قام بإعادة توزيعها الموزع حسام كامل في دولة الإمارات.





واستعانت الفنانة زين عوض بسفير الالحان فايز السعيد ليتولى الإشراف العام على العمل، ليتم تقديمها بقالب فني جديد.

وعبرت الفنانة سميرة توفيق عن إعجابها باغنياتها بتوزيعها الجديد بصوت النجمة زين عوض، في حين عبرت عوض عن سعادتها بإعادة توزيع اغاني سمراء البادية قائلة: "أنها خطوة عظيمة لطرح التراث لجيل الشباب، و انها فرصة كبيرة للتعرف على أصاله هذه الاعمال".

والجدير بالذكر أن زين عوض كانت قد طرحت عملًا جديدًا بعنوان "الله يا هالوطن" بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة منذ أسبوعين.