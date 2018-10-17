تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |  2018-12-30 14:54:51 اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" |  2018-12-30 13:37:20 تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي |  2018-12-30 13:15:16 من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ |  2018-12-30 13:12:24 بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة |  2018-12-30 13:03:07 رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" |  2018-12-30 12:52:43 طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! |  2018-12-30 12:50:02 أبل تجمع هواتف آيفون في الهند |  2018-12-30 11:45:42 بيت حنينا:رجل يقوم بحرق المنزل بعد خلاف مع زوجته |  2018-12-30 11:42:29 الطيبي ينجح بتحويل 28 مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة |  2018-12-30 10:58:03 خلال نهاية الاسبوع : ضبط 86 سائق يقودون تحت تأثير الكحول وسحب 90 رخصة سياقة |  2018-12-30 10:43:22 التبرع بأعضاء الفتى كرم الجعار ضحية القتل في رهط وانقاذ حياة 5 اشخاص |  2018-12-30 10:38:29 100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين |  2018-12-30 08:24:42 مصرع شاب واصابة اخر جراء استنشاقهما مواد سامة في حيفا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بركة: شرعية "المتابعة" نأخذها من جماهيرنا وليس من المؤسسة الإسرائيلية



  |     |   اضافة تعليق



قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الأربعاء، إن شرعية لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا في الداخل، تأخذ شرعيتها من تمثيلها الشعبي والسياسي الجماهيري، وليس من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. وقال إن جوهر قانون القومية يقضي بأن لا مكان لغير اليهود، في فلسطين التاريخية، بمعنى نحن الشعب الفلسطيني، أصحاب الوطن.

وجاء هذا في مدخلة رئيس المتابعة بركة، في اليوم الدراسي الذي عقده قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح، حول قانون القومية. وشارك في الجلسة الافتتاحية عميد كلية الاقتصاد العلوم الاجتماعية عبد الكريم سرحان، ورئيس قسم العلوم السياسية. وأدار الجلسة الافتتاحية د. رائد نعيرات.

وقال بركة، إن العنصرية ومصادرة الأراضي، وقمع الشعب الفلسطيني، لم يبدأ في ذلك اليوم الذي أقرت فيه إسرائيل قانون القومية، يوم 19 تموز 2018. بل إن قانون القومية جاء ليتوج النشاط الصهيوني في فلسطين على مدى ما يزيد عن 150 عاما. وجوهر القانون هو عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، وحقه في وطنه وعلى وطنه. وهذا الواضح من البند الأول للقانون، الذي يعتبر فلسطين التاريخية "ارض إسرائيل". وأن حق تقصير المصير يقتصر على "الشعب اليهودي" دون وحده.

وتابع بركة قائلا، إن في فلسطين التاريخية 6,5 مليون فلسطيني، مقابل 6,5 مليون إسرائيلي. ولا يمكن لأي نظام في العالم، كالذي تريده إسرائيل والصهيونية، وهو الغاء وجود أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الوطن. فقد عرف التاريخ الحديث ثلاثة أنظمة للفصل العنصري. في القرن الـ 19 الولايات المتحدة الأميركية، ضد السود وأصحاب الوطن، من تم تسميتهم "الهنود الحمر". وفي جنوب أفريقيا في القرن الـ 20. وفي إسرائيل في القرن الـ 21.

والفصل العنصري الإسرائيلي، واضح من السياسيات. فخلال المداولات لسن قانون القومية، رفض نتنياهو كل التوجهات من الائتلاف وخارجه، بضم بند المساواة، وبند الديمقراطية. كما رفض توجهات للإبقاء على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية. ولاحقا، حينما اعترضت الرئاسة الروحية للطائفة العربية الدرزية، رفض نتنياهو طلب الغاء القانون، أو حتى تعديله. بل عرض عليهم سن قانون خاص بمن خدموا في الجيش والأجهزة الإسرائيلية. بمعنى أن نتنياهو يريد سن قانون لليهود، كمواطنين من الدرجة (ب). ثم سن قانون لمن يخدمون في الجيش من غير اليهود، في منزلة مواطنين من الدرجة (ب). أما الباقي فهم خارج سياق الحقوق والتاريخ والجغرافية.

وقال بركة، إن قانون القومية صعّد أكثر الخطاب العنصري والتحريض على جماهيرنا الفلسطينية. وفي الأيام الأخيرة تكاثرت الأصوات التي تدعو الى اخراج لجنة المتابعة العليا عن القانون. ونحن نقول بشكل واضح، إن شرعية لجنة المتابعة نأخذها من جماهيرنا العربية، وليس من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. وكذا شرعية نضالنا الذي لم يتوقف للحظة منذ النكبة، وثبتنا البقاء في الوطن، وتشبثنا بالهوية والانتماء، ونحن ماضون في معركتنا، ولن يردعنا أحد. فنحن نطالب بحقوقنا المدنية والقومية، من منطلق حقنا في وطننا وأننا أصحاب البلاد.

واستعرض بركة حراك لجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة، والأطر الحقوقية، ضد قانون القومية، على المستوى الشعبي، والمستوى الفلسطيني العام، وأيضا على المستوى الدولي.

 





كلمات متعلقة

بركة:, شرعية, "المتابعة", نأخذها, من, جماهيرنا, وليس, من, المؤسسة, الإسرائيلية,

تابعونــا

اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة 2018-12-30 | 15:17:20

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب...

إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم 2018-12-30 | 14:57:28

إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...

اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" 2018-12-30 | 14:54:51

اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"،...

تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي 2018-12-30 | 13:37:20

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة 2018-12-30 | 13:12:24

اقدم مجهولون الليلة الماضية على اضرام النيران في سيارة لاحد المواطنين في بلدة...

بيت حنينا:رجل يقوم بحرق المنزل بعد خلاف مع زوجته بيت حنينا:رجل يقوم بحرق المنزل بعد خلاف مع زوجته 2018-12-30 | 11:45:42

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق كبير شب في عماره...

الطيبي ينجح بتحويل 28 مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة الطيبي ينجح بتحويل 28 مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة 2018-12-30 | 11:42:29

استمرارا لمتابعته ودعمه لمستشفيات الناصرة، نجح النائب د. أحمد الطيبي، رئيس...

خلال نهاية الاسبوع : ضبط 86 سائق يقودون تحت تأثير الكحول وسحب 90 رخصة سياقة خلال نهاية الاسبوع : ضبط 86 سائق يقودون تحت تأثير الكحول وسحب 90 رخصة سياقة 2018-12-30 | 10:58:03

خلال حملة مكثفة لشرطة المرور خلال نهاية الاسبوع تم ضبط من 86 سائق يقودون تحت تأثير...

التبرع بأعضاء الفتى كرم الجعار ضحية القتل في رهط وانقاذ حياة 5 اشخاص التبرع بأعضاء الفتى كرم الجعار ضحية القتل في رهط وانقاذ حياة 5 اشخاص 2018-12-30 | 10:43:22

تبرعت عائلة الفتى المرحوم كرم الجعار 16 عاماً من رهط باعضاء جسمه بعد أن قتل باطلاق...

مصرع شاب واصابة اخر جراء استنشاقهما مواد سامة في حيفا مصرع شاب واصابة اخر جراء استنشاقهما مواد سامة في حيفا 2018-12-30 | 08:24:42

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغاً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال قاصر بندقية ام الفحم 4 عبوات الشرطة مداهمة بيت تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي ثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب حادث طرق انقلاب سيارة يافة الناصرة مجدال هعيمك تخليص سائق شرطة اسعاف اصابة متوسطة افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت تبرئة تهمة خيانة الامانة رشى تلقي بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشاالشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرلثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين مهرجان الميلاد فسوطة اختتام احتفالات قرية مشاركة واسعة الكبير اهالي القريةاعتقال شاب فلسطيني ابو ديس مشتبه بطعن يهودي في القدس شارع الانبياء هنفيئيم باب العامودنقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس أصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com