أبرق وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية النائب حاييم كاتس رسالة لمجموعة المتطوعات في المشروع الرائد قطرياً "جدات تعززن سلامة الأطفال"، أبلغهن من خلالها عن فوزهن بدرع وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية للمتطوعين المتميزين الناشطين في مجالات خدماتية تعزيزية.مشروع "الجدات" هو مشروع استمراري منبثق عن عمل المتطوعات ضمن مشروع الام لمؤسسة "بطيرم"، والهادف لرفع الوعي وتعزيز السلامة والأمان في صفوف الطلاب بمختلف الموضوعات، من خلال تنظيم ورشات عمل توعوية ومعلوماتية في المدارس خلال العام الدراسي.اما مشروع "الجدات" فيعتمد على حلقات بيتية تنظمها المتطوعات في بيوت مختلفة بهدف نشر الوعي في كل ما يخص السلامة داخل البيئة المنزلية، كالاهتمام بتثبيت الدرابزين على السلالم، تغطية المقابس الكهربائية، ترتيب الاسلاك الكهربائية بشكل امن وبعيد عن متناول الايدي. وتعمل المتطوعات على متابعة الامر وتكرار الزيارات للتأكد من إزالة العقبات وإنجاز الأمور وفقا لشروط السلامة.وتتألف المجموعة من 25 متطوعة، تعملن بتناسق وتناغم وتكاتف كبير، من دافع الايمان بنشر الوعي في بيئتهن الحبيبة، اذ ان مشروعهن وعملهن تحول لنموذج يقتدى به، اذ تعمل المجموعة على مرافقة متطوعات من بلدان عربية مختلفة.وستتسلم المجموعة الدرع في حفل سيقام في مبنى الوزارة الشهر القادم.