تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 13:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |  2019-01-10 12:26:53 كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار |  2019-01-10 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 |  2019-01-10 12:05:30 لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" |  2019-01-10 12:01:23 صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة |  2019-01-10 11:57:59 فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين |  2019-01-10 11:36:58 نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء |  2019-01-10 11:15:59 هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

درع وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية لمجموعة "جدات تعززن سلامة الأطفال" في طرعان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




أبرق وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية النائب حاييم كاتس رسالة لمجموعة المتطوعات في المشروع الرائد قطرياً "جدات تعززن سلامة الأطفال"، أبلغهن من خلالها عن فوزهن بدرع وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية للمتطوعين المتميزين الناشطين في مجالات خدماتية تعزيزية. 


مشروع "الجدات" هو مشروع استمراري منبثق عن عمل المتطوعات ضمن مشروع الام لمؤسسة "بطيرم"، والهادف لرفع الوعي وتعزيز السلامة والأمان في صفوف الطلاب بمختلف الموضوعات، من خلال تنظيم ورشات عمل توعوية ومعلوماتية في المدارس خلال العام الدراسي.


اما مشروع "الجدات" فيعتمد على حلقات بيتية تنظمها المتطوعات في بيوت مختلفة بهدف نشر الوعي في كل ما يخص السلامة داخل البيئة المنزلية، كالاهتمام بتثبيت الدرابزين على السلالم، تغطية المقابس الكهربائية، ترتيب الاسلاك الكهربائية بشكل امن وبعيد عن متناول الايدي. وتعمل المتطوعات على متابعة الامر وتكرار الزيارات للتأكد من إزالة العقبات وإنجاز الأمور وفقا لشروط السلامة.


وتتألف المجموعة من 25 متطوعة، تعملن بتناسق وتناغم وتكاتف كبير، من دافع الايمان بنشر الوعي في بيئتهن الحبيبة، اذ ان مشروعهن وعملهن تحول لنموذج يقتدى به، اذ تعمل المجموعة على مرافقة متطوعات من بلدان عربية مختلفة.


وستتسلم المجموعة الدرع في حفل سيقام في مبنى الوزارة الشهر القادم.




كلمات متعلقة

درع, وزير, العمل, والرفاه, والخدمات, الاجتماعية, لمجموعة, "جدات, تعززن, سلامة, الأطفال", في, طرعان,

تابعونــا

المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام 2019-01-10 | 14:17:20

قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...

ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع 2019-01-10 | 14:15:45

اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...

احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين 2019-01-10 | 13:46:50

في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...

متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال 2019-01-10 | 13:40:33

قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...

فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا 2019-01-10 | 13:26:37

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار 2019-01-10 | 12:26:53

اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...

صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة 2019-01-10 | 12:01:23

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...

فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين 2019-01-10 | 11:57:59

في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع...

نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء 2019-01-10 | 11:36:58

لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في...

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة عنف جريمة الطيرة سهى منصور قتل اطلاق نار شعارات رفع بلدية اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةتهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد سائق حافلة اسعاف حيفا نقل امرأة اغمي عليها مستشفى رمبام كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةمدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر دارين طاطور بوستات فيسبوك نشر فيديو صور اسراء عابد لائحة اتهام الناصرة المحكمة قلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني دهس طالب عرعرة النقب مصرع وفاة قاصر الصف السابع مصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com