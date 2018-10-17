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صور - الشرطة والهلال الأحمر يشاركان المواطنين في قطف ثمار الزيتون بالخليل



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شاركت الشرطة والهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاخوة المواطنين في جني وقطف ثمار الزيتون في بلدة اذنا غربي الخليل .



وذكـر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه واستمرارا لسياسة جهاز الشرطة والمتمثلة في التواصل والتشاركية مع المواطنين وبهدف تعزيز صمود المزارعين في ارضهم ودعمهم بشتى الوسائل والإمكانات المتاحة، فقد قامت اليوم إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة و المفوض السياسي للشرطة ومركز الشرطة المجتمعية المتنقل وبالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وعدد من منتسبي جهاز الشرطة بمشاركة ومعاونة مواطني بلدة اذنا فـي قطــف ثمــار الزيتون.


وأضاف البيان، بان هذه المبادرة جاءت لتأكيد الروابط الأخوية ما بين منتسبي المؤسسة الشرطية والمواطنين وللتعبير عن مدى اللحمة بينهم ولتوحيد الجهود في تعزيز صمود المزارعين بأرضهم في ظل الهجمة الشرسة التي يعانون منها ومن سياسة التهجير الممنهجة والتي تتبعها قوات جيش الاحتلال ضدهم، بالإضافة لمنهجية جهاز الشرطة والمتمثلة في تقديم المساعدة لأبناء شعبنا بجميع المجالات وتأكيدا على ان المواطن ورجل الامن هما في خندق واحد وتترتب عليهم مسؤولية واحدة في بناء الدولة كل في اختصاصه .


من جانبهم عبر المزارعون عن عظيم فرحتهم وامتنانهم لما قامت به الشرطة من تقديم يد العون لهم في هذا الموسم الأصيل والمتجذر بمجتمعنا الفلسطيني، مؤكدين ان هذا الفعل يدفهم وبقوة الى التمسك بارضهم والحفاظ عليها والتي هي ارض دولة فلسطين .




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