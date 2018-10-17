46, يوما, على, إضرابه:, خضر, عدنان, يعاني, ظروفا, صحية, صعبة,

يواصل الأسير خضر عدنان (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ46، على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي، كما يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وبين نادي الأسير أن إدارة المعتقل تعزل الأسير عدنان انفراديا في ظروف قاسية، وتحرمه من زيارة العائلة، وتنقله من معتقل إلى آخر، كما تعمدت خلال الفترة الماضية عرقلة زيارات المحامين له متذرعة بعدم قدرته على الخروج إلى الزيارة.ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير عدنان مؤخرا إلى عزل معتقل "الرملة"، وسط ظروف صحية صعبة يواجهها.