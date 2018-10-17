عشرات, القتلى, والمصابين, بتفجير, غربي, القرم, الروسية,

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الانفجار الذي وقع اليوم في كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع.

وأضافت اللجنة أنه حسب التقديرات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، معظمهم من الطلاب.وأضافت اللجنة أنها تقوم بتنسيق عمل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ لتحديد ملابسات التفجير ومنع تكرار الحوادث المماثلة.من جهته، لم يستبعد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فرضية العمل الإرهابي وراء التفجير كيرتش.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم أي مساعدة للمتضررين، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات في مدن أخرى لتلقي العلاج المطلوب، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا.