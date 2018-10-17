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2019-01-17 15:25:44
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فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة
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ابتكار دراجة هوائية ذاتية القيادة
2018-10-17 14:17:17
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ابتكار دراجة هوائية ذاتية القيادة
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