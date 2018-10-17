تناول, السمك, مع, اللبن.., الطب, يفنّد, الكذبة, الكبرى,

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يعتقد البعض بالخطأ أن ممارسة اليوغا تتطلب الكثير من الجهد البدني والحركات...
جرت العادة على وصف زيت السمك وفيتامين D وجميع المعادن الأخرى والفيتامينات...
أكدت دراسات عديدة أن للقهوة فوائد كثيرة للجسم، وقد يسبب تناولها بعض الأضرار...
كشفت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم تدفع الإنسان إلى الإقبال بنهم أكبر على الوجبات...
يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...
يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...
تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...
يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...
تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...
لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...