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قصي خولي يرد على متابع اتهمه بتقليد فارس كرم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اتهم أحد المتابعين الممثل السوري ​قصي خولي​ بتقليده للفنان ​فارس كرم​، بسبب نشره صورة والده على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما فعل كرم الّذي توفي والده قبل أيام.



وعلق قصي على الصورة  قائلا: "يسعد صباحك ومساك صحيح أني بعيد عنك شوي بهالصورة بس تأكد أني! سامع نفسك أنت وعم تقرا يلي ادمنتو من أنا وصغير وحاسس بتنهيدتك مع قلبت الصفحة يلي بتنهي فيها موضوع وبتبدا جديد، وسامع زحلت فنجانك عالصحن وصوت رشفة قهوتك يلّي حفظتها من سنين وحاسس فيك حدي وسامع بحّتك وكحّتك. والأحلى منهن كلون أني سامع.. ضحكتك بيّ وخّي أنت، وكمان أعتق صديق أبو قُصي ياااااا حبيب الروووووووح، وأنا شتقتلك كتير".


بدوره رد قصي على هذا الشخص، وقال: "مضطر أجاوبك للأسف، الله لا يفجعك بعزيز ويرحم والدو لأخي فارس ويطول بعمر والدي وأهلنا وحبايبا، والله يجيرك من الشماتة، وبالمناسبة ما بعرف شو ممكن يكون رأي البابا تبعك إذا قرأ تعليق".




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