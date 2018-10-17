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المنتخب المصري الأقوى هجوميا في التصفيات الأفريقية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أنهى منتخب "الفراعنة"، صاحب المركز الثاني بالمجموعة العاشرة، الجولة الرابعة، في قمة المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.



وجدد المنتخب المصري، الثلاثاء، فوزه على مضيفه منتخب إي سواتيني، 2-صفر، في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية.


وحملت ثنائية الفراعنة توقيع أحمد حجازي (19) مروان محسن (53).


وبهذه النتيجة رفع منتخب الفراعنة رصيده  إلى 9 نقاط، ليصل رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا منذ انطلاق التصفيات، في المجموعة  العاشرة من التصفيات، والتي تضم إلى جانبه كلا من تونس وإي سواتيني والنيجر.


ونجح منتخب مصر في العودة مظفرا بثنائية من إي سواتيني، في المباراة التي غاب عنها نجم ليفربول محمد صلاح بداعي الإصابة، وكان صلاح قد سجل الهدف الثالث  للفراعنة في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز مصر  4-1.


ويتفوق منتخب مصر على نيجيريا فى قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في التصفيات الأفريقية، بعدما سجل منتخب نيجيريا 10 أهداف، ليحل في المرتبة الثانية خلف الفراعنة.


وجاء في المرتبة الثالثة لقائمة أقوى هجوم في التصفيات منتخب السنغال، الذي سجل  9 أهداف فى 4 مباريات، بعد الفوز الذى حققه "أسود التيرانغا" على منتخب السودان في الخرطوم بهدف نظيف.




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