هيفا, وهبي:, من, يكسر, قلب, أختي, أكسر, له, عنقه,

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شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على...
مر أكثر من 10 أعوام على عرض المسلسل الإيراني «يوسف الصديق»، والذي قام ببطولته...
في أجواء فخمة، قررت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن تقيم حفل عيد ميلاد ابنتها...
فاجأ الفنان السوري مكسيم خليل محبيه، وشاركهم بصورة خاصة جداً من 20 عاماً، تجمعه...
فاجأت عارضة الأزياء ميريام كلينك كل متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع...
بات في حكم اليقين حرص قطاع واسع من نجمات السينما على إجراء عمليات تجميل تختلف...
احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي، بعيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت صور قديمة من...
شارك موزع الموسيقى المصري حسن الشافعي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي...
لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل عشاء على شرف...
تجربة إعلامية ولأول مرة، يخوضها "عندليب الأغنية العراقية" حاتم العراقي من خلال...