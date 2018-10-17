هيفا, وهبي:, من, يكسر, قلب, أختي, أكسر, له, عنقه,

تواصل الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مشاركة الجمهور أجواء قضائها وقتها مع أختيها عليا وهنا والتعبير عن مدى حبّها لهما وأهمية وجودهما في حياتها.

ولهذا نشرت هيفا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور التي تجمعهنّ حيث ظهرنّ بإطلالة كاجوال مليئة بالأنوثة ولم تخلُ من العفوية.وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه :"ما شفت ابدا متل حب الاخوات لبعض مهما اختلفن او اتفقن بس عالاكيد هو حب خالي من الاحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم".وأضافت:"هانو و عليا انا بعرف انكن ما بتحبوا الاضواء بس حبيت بيّن للناس الي بتحبني شو بقصد لما قول اهلي واهلي والسبب الاهم لطمنكم اني بالف خير عندما اكون بعيده عن الاضواء ! (و بليز الي عنده كومنت مريض يأجله لما حط صوري لوحدي)".وتابعت :"من يكسر قلب اختي اكسر له عنقه،تاغ اخيك او اختك او الصديق الي متل الاخ وقله قديه مهم وجوده بحياتك".