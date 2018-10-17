فيديو - اعتقال فتاة- إصابات خلال اقتحام القوات للخان الأحمر

وافاد شهود عيان ان الشرطة اعتقلت الفتاة رنين عميرة (18 عاما) وأصيب 4 آخرون بعد أن رشتهم القوات بالفلفل واعتدت عليهم بالضرب.

أصيب 4 شبان واعتقلت فتاة ظهر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات بين قوات الجيش والشرطة الخاصة مع المواطنين المرابطين في قرية الخان الاحمر شرقي القدس.

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