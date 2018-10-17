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برشلونة يتربص بمدافع ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير إعلامية إسبانية وبريطانية بأن نادي برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويبحث النادي الكتالوني عن التوقيع مع قلب دفاع جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد إصابة مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين، وتأكد غيابه عن الملاعب لستة أسابيع، في وقت ابتعد فيه الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب إصابة في أربطة الركبة، مع تقارير باحتمالية ابتعاده حتى العام المقبل، ليكون الثنائي جيرارد بيكيه وكليمنت لونغليت هما الخياران الوحيدان في عمق دفاع برشلونة.


ويرغب "البلوغرانا" في التعاقد مع قلب دفاع صلب، حتى على سبيل الإعارة من أجل تعزيز الخط الخلفي والانتظار لإتمام الصفقة التي يهدف إليها الفريق في السوق الصيفية المقبلة، وهي صفقة المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام




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