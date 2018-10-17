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الوفد الأمني المصري ينجح باحتواء التصعيد في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت مصادر مطلعة، أن الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة، نحج باحتواء التصعيد الإسرائيلي الأخير، وقصف إسرائيل عشرين هدفا للمقاومة في قطاع غزة، في أعقاب سقوط صاروخين على مدينة عسقلان.



وكشفت المصادر، أن الوفد الأمني المصري وبمساعدة أممية كثف خلال الساعات الماضية، اتصالاته مع جميع الاطراف لوقف التصعيد الاسرائيلي على غزة.


واكدت المصادر ان الوفد الامني المصري الذي يترأسه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة المصرية، ويضم في عضويته العميد احمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات، بذلوا جهودا كبيرة منذ ساعات الفجر من اجل اعادة الهدوء للقطاع ووقف التصعيد بعد اطلاق الصواريخ على بئر السبع.




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