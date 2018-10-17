نير, بركات, يعرض, خطة, لإبعاد, الاونروا, عن, القدس,

عرض رئيس بلدية القدس نير بركات على أعضاء لجنة الداخلية البرلمانية خطته لابعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا عن القدس ، واستبدال الخدمات التي تقدمها الوكالة مثل التعليم والرفاه والصحة، بتلك التي تقدمها البلدية.

وقال ان يجب على سكان المدينة العرب ان يتلقوا الخدمات من البلدية مثل أي مواطن آخر في اسرائيل ، كما وأوضح ان هذه هي رغبة المواطنين العرب في شرقي المدينة.وأحضر بركات كتبا دراسية من مؤسسات تعليمية تابعة للوكالة، تمجد دلال مغربي. وأوضح انه حان الوقت لوضع حد لكذب اللاجئين وان القرار الأمريكي تقليص ميزانيتهم تشكل نافذة فرص لتطبيق هذه الخطة.وقال ان قرار ترامب وقف تمويل الاونروا هو فرصة لتحقيق هذه الخطة وفرصة لوضع حد لتشويه الحقائق.