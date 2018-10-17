سم, العناكب, يعالج, أحد, أخطر, أنواع, السرطان, !!,

توصل علماء من جامعة "QIMR" إلى أن سم بعض العناكب يساعد في مكافحة سرطان الجلد.

وقالت الباحثة ماريا إيكونوموبولو، التابعة للجامعة: "بعد التجارب التي أجريناها على الفئران لاكتشاف المواد الفعالة في مكافحة السرطان، تبين لنا أن الببتيدات الموجودة في سم عناكب الـ Agelenidae تساعد في علاج الميلانوما، أو سرطان الجلد الخطير".وأضافت الباحثة قائلة: "لقد قمنا باختبار تأثير تلك الببتيدات على أورام مختلفة كانت موجودة لدى الحيوانات المخبرية، وأبدت تلك المواد فعالية ملحوظة في مكافحة مختلف أنواع الأورام، كما أن تجاربنا السريرية على بعض المتطوعين، أظهرت أن تلك المواد فعالة أيضا في مكافحة سرطان الجلد عند البشر".ويعتبر سم العناكب من أكثر المواد التي بدأت تثير اهتمام العلماء في السنوات الأخيرة، حتى أن مجموعة من الباحثين في جامعة كوينزلاند ومعهد Florey للعلوم العصبية، اكتشفوا أن سم العنكبوت قادر على علاج نوع نادر من الصرع، عجز العلم لسنوات عن علاجه.