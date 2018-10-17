سم, العناكب, يعالج, أحد, أخطر, أنواع, السرطان, !!,

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أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...
كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...
يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...
أصبح الأطباء قادرين على تحديد مؤشرات الإصابة بالنوبات القلبية قبل حدوثها بسنوات،...
يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها...
وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...
يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا كبيرا على الرغبة الجنسية لدى الفرد، لكن...
طور العلماء اختبارا دقيقا لحساب احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي في أي مرحلة من...
كشف الخبراء عن مواد من الضروري وجودها في النظام الغذائي لكل من يحاول الإقلاع عن...
يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام...