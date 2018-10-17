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الموت يفرق بين أمير نيجيري وزوجته الروسية الخمسينية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفاد الموقع الرسمي لمدينة تشيريبوفيتس الروسية بوفاة الأمير النيجيري، غابرييل سيغون أدجايي، الذي استقر في هذه المدينة منذ أن تزوج من مواطنة روسية خمسينية ورزقا بطفلين.



وقالت زوجة الرجل، ناتاليا فيدينينا، إنه توفي فجأة أثناء وجوده في نادي "بلاتينا" الليلي مساء الـ13 أكتوبر الجاري، نتيجة إصابته بنبوة قلبية حادة.


وأكدت أن زوجها لم يشتك سابقا من مشاكل قلبية كما لم يتناول أي مواد منشطة أو مخدرة محظورة.


وباشرت لجنة التحقيق الروسية التحريات الأولية حول ملابسات وفاة الرجل البالغ 32 عاما من العمر، مشيرة إلى أن السبب الدقيق سيتم تحديده بعد تشريح الجثة.


فيما أكدت البعثة الدبلوماسية النيجيرية لدى موسكو إن غابرييل سيغون أدجايي مواطن نيجيري، مضيفة أنها تحاول الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بملابسات وفاته.


وذكرت وسائل إعلام روسية أن والد المتوفى هو ملك أحد القبائل في جمهورية نيجيريا الاتحادية.


وباتت قصة الزوجين معروفة للجمهور بعد مشاركتهما في برنامج حواري تبثه "القناة الأولى" الروسية، حيث رويا أنهما تعارفا عبر الإنترنت عام 2009، وبعد 4 سنوات من التواصل عن بعد قررا الزواج.


وقالت ناتاليا أثناء البرنامج: "قضيت أياما في الإنترنت ولم أشعر بالحرج بسبب لون بشرته وعمره وثقافته المختلفة تماما. كلما زادت معرفتي، أدركت أكثر فأكثر أن هذا هو الشخص الذي يناسبني لأنه يمكن أن يشعر بي ويفهمني حتى من دون اللجوء إلى الكلمات".


وقال غابرييل: "رأيت امرأة روسية في الموقع وأحسست أني أريد إضافتها في لائحة أصدقائي، من ثم ظهرت المشاعر وأردت الوصول إلى روسيا لرؤيتها، لكنني لم أعرف كيف يتعاملون مع الأجانب من ذوي البشرة السوداء في روسيا. لكن تاناليا أكدت لي أن ذلك ليس مشكلة"، بعد ذلك زارت ناتاليا نيجيريا، حيث تعرفت على عائلة غابرييل، وتزوجا هناك، ليعودا لاحقا إلى روسيا.


وفي يوليو 2017 رزقا بالتوأم.




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