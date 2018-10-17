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تامر حسني يطمئن جماهيره ويحدد "موعد العودة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طمأن الفنان المصري تامر حسني جماهيره بأخبار إيجابية بشأن حالته الصحية، بعد أيام من إعلان تعرضه لوعكة صحية أصابت أحباله الصوتية.



وقال حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن حالته لن تحتاج إلى تدخل جراحي، بل إلى "فترة علاج وجلسات صوتية".


ولمح حسني إلى موعد عودته إلى الغناء عندما أضاف أنه بحاجة إلى "سكوت تام لمدة 3 أسابيع مرت منها 5 أيام. إن شاء الله أعود للغناء لكن بشكل تدريجي".


ويأتي هذا المنشور بعد شكوك بشأن صحة المطرب الملقب بـ"نجم الجيل"، حيث تحدثت وسائل إعلام مصرية عن سفره بشكل مفاجئ إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه.


ويتنافى التصريح الأخير مع تلميحات إلى أن حسني "يعيش حالة من الصدمة والاكتئاب، بسبب نتيجة الفحوصات التي خضع لها مؤخرا في الولايات المتحدة، وكشفت عن تهتك شديد في الحبال الصوتية الأمر الذي سيمنعه من الغناء لفترة من الزمن".


وكانت صفحة حسني بموقع "فيسبوك"، كشفت السبت الماضي، أن حالته الصحية لا تزال "غير جيدة"، منذ دخوله إلى المستشفى في 10 أكتوبر الجاري، بسبب وعكة صحية ألمت به.


ويحظى تامر حسني صاحب الـ41 عاما بشعبية واسعة في مصر والعالم العربي، منذ ظهوره على الساحة الغنائية مطلع الألفية الثالثة.




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