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لحظة استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في غزة اليوم



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لحظة استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في غزة اليوم




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فيديو: ضابط لبناني يجبر قوة إسرائيلية على التراجع فيديو: ضابط لبناني يجبر قوة إسرائيلية على التراجع 2018-12-18 | 08:50:36

أجبر ضابط لبناني قوة من الجيش الإسرائيلي على التراجع إلى خلف الحدود، حين شهر...

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