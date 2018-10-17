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لحظة استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في غزة اليوم
2018-10-17 12:03:21
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لحظة استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في غزة اليوم
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