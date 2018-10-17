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ضبط مسدس وذخيرة داخل سيارة في العزيرية شرقي القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع بدابة هذا الأسبوع، خلال نشاط ميداني مبادر به،  لأفراد شرطة سريين من الوحدة المركزية في مدخل العزيرية، تم رصد سيارة مشتبهة، فتم ايقافها.

خلال تفتيش أجراه افراد الشرطة تم ضبط مسدس وذخيرة.

تم إلقاء القبض على سائق السيارة من سكان شرقي أورشليم القدس، وأحيل الى التحقيق.

يوم غدٍ سيُحال المشتبه الى محكمة الصلح في أورشليم القدس للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه تلى ذمة التحقيق.






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