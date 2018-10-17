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اعتقال مشتبهين من منطقة عكا والجديدة وكفر ياسيف بغسيل الاموال والأتاوة والابتزاز ومصادرة سيارات فارهة وعقارات



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة  إسرائيل للإعلام العربي: بعد تحقيق سري ومعقد، مشترك لوحدة مكافحة مخالفات الغش والإحتيال في الوحدة المركزية، ووحدة خاصة من مصلحة الضرائب، تم فجر هذا اليوم، إلقاء القبض على7 مشتبهين في الأربعينات من عمرهم، بشبهة إرتكاب مخالفات خطرة مثل غسيل الأموال، السطو المسلح،  الأتاوة والابتزاز  بالتهديد، والاحتيال والتزوير وغيرها.

*خلال النشاط تم ضبط سيارات فاخرة، عقارات، وحسابات مصرفية في البنوك وأيضا محل تجاري بقيمة تصل الى ملايين الشواقل، تنوي الشرطة تقديم طلب الى المحكمة بمصادرتها مع نهاية الإجراءات القانونية .
 هذا وسيحال المشتبهين، هذا اليوم، الى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم.


*التحقيق المشترك في القضية للشرطة وهيئة الضرائب مستمر*




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