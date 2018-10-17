صور - اطلاق نار على بيوت وسيارة في البعينة نجيدات

تحقق شرطة طبريا في ملابسات تعرض بيوت مأهولة ليلة امس الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص عليها وعلى سيارات كانت جاثمة امام البيوت.

وافيد ان حالة من الهلع الشديد اصابت الاهالي بعد اطلاق النار حيث اخترقت الرصاصات غرف اطفال خلال نومهم اضافة الى تحظيم زجاج جراء الرصاص .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق والبحث عن الجناة.وعبر الاهالي عن استيائهم الشديد ازاء ما حصل معتبرين اياه تخط لكل الخطوط الحمراء مطالبين الشرطة بدوريات مكثفة في ساعات الليل منعا لتكرار مثل هذه الحوادث.