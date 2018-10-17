هيفاء, وهبي, بين, شقيقتيها, علياء, وهناء, .., صور,

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة ظهرت فيها برفقة شقيقتها “علياء وهناء” خلال قضاء إجازتها معهم.

وعلقت هيفاء وهبي على هذه الصور بالقول: “ما شفت ابدا متل حب الاخوات لبعض مهما اختلفن او اتفقن بس عالاكيد هو حب خالي من الاحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم !”.وتابعت: “هانو و عليا انا بعرف انكن ما بتحبوا الاضواء بس حبيت بيّن للناس الي بتحبني شو بقصد لما قول اهلي واهلي والسبب الاهم لطمنكم اني بالف خير عندما اكون بعيده عن الاضواء ! (و بليز الي عنده كومنت مريض يأجله لما حط صوري لوحدي ) .. من يكسر قلب اختي اكسر له عنقه ! “.