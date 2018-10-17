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رضيع يخرج والدته من غيبوبة أعيت الأطباء! (صورة)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت مؤشرات الحياة لامرأة برازيلية، لم يتمكن الأطباء من إخراجها من غيبوبتها، عندما وضعت ممرضة طفل المرأة حديث الولادة على ‏صدرها.‏



وذكرت صحيفة ديلي ميل أن، أماندا دا سيلفا، من مدينة فورتاليزا البرازيلية، أدخلت إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة من حملها بعد ‏نوبة صرع أصابتها. وخشي الأطباء من حصول نوبات صرع جديدة لها، قد تؤدي إلى وفاة الحامل والجنين معا، لذلك أجروا لها عملية ‏قيصرية وأدخلوها في غيبوبة اصطناعية بسبب مضاعفات وضعها الصحي بعد الولادة.‏



وزال الخطر عن حياة دا سيلفا بعد بضعة أيام، وتوقف الأطباء عن إعطائها المهدئات، لكنها لم تستعد وعيها، على الرغم من ‏محاولات الأطباء، ولم تتحرك ولم تستجب للمؤثرات من حولها.‏


وأحضر الوليد الجديد إلى أمه، بناء على اقتراح الممرضات. وبعد أن لامس الطفل جسدها، زادت ضربات قلبها، وتدفقت الدموع من ‏عينيها، رغم أنها كانت فاقدة للوعي. ومنذ تلك اللحظة، بدأت حالة دا سيلفا تتحسن وخرجت من المستشفى بعد 20 يوما وهي في ‏كامل عافيتها.‏


وقالت إحدى الممرضات: "لم نكن نتوقع هذا التحسن السريع على الإطلاق. وبكى الفريق الطبي بالكامل سعادة بهذه النتائج".‏


وأشارت الممرضة إلى أنها على الرغم من عدم استطاعتها تفسير ردة فعل الوالدة على قرب وليدها منها، لكنها متأكدة من أنه لا يجب ‏التقليل من أهمية الاتصال بين الأم وطفلها. ‏




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