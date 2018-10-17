المجدلاوي, هشام, كيوان, يوقع, في, ابناء, اللد, من, الممتازة,

تعاقد فريق هبوعيل ابناء اللد ، امس الثلاثاء مع اللاعب هشام كيوان من مجد الكروم ، لاعب فريق هبوعيل حيفا سابقاً .

اللاعب وقع على العقد بحضور وكيله يارون غلعادي ، ومالك الفريق .تم التوقيع رسمياً مع اللاعب هشام كيوان حتى نهاية الموسم الحالي ، وامكانية الاستمرار في الموسم القادم ايضاً.