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المجدلاوي هشام كيوان يوقع في ابناء اللد من الممتازة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تعاقد فريق هبوعيل ابناء اللد ، امس الثلاثاء مع اللاعب هشام كيوان من مجد الكروم ، لاعب فريق هبوعيل حيفا سابقاً .



اللاعب وقع على العقد بحضور وكيله يارون غلعادي ، ومالك الفريق .

تم التوقيع رسمياً مع اللاعب هشام كيوان حتى نهاية الموسم الحالي ، وامكانية الاستمرار في الموسم القادم ايضاً.




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