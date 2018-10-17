المحكمة, الإدارية, في, حيفا, تقبل, التماس, المحامي, عماد, دكور, وتلغي, شطب, ترشيح, محمود, عبدالله, في, كفرمندا,

مأمور الانتخابات في كفرمندا قد قرر شطب ترشيح السيد محمود عبدالله في الانتخابات المقبلة لمجلس كفرمندا بادعاءات مختلفة.بعد استلام قرار الشطب تقدم المحاميان عماد دكور وجلال دكور بالاتماس للمحكمة المركزية الإدارية في حيفا لالغاء قرار شطب ترشيح السيد محمود عبدالله.هذا وادعى المحاميان دكور ان قرار الشطب هو غير قانوني وأتخذ بدون صلاحية وأن مأمور الانتخابات تجاوز صلاحيته ومس بحق المرشح.بعد فحص ادعاءات الملتمس, قررت المحكمة قبول الالتماس وإلغاء قرار شطب الترشيح للسيد محمود عبدالله, وبهذا يستطيع خوض الانتخابات.

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