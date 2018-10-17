تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحكمة الإدارية في حيفا تقبل التماس المحامي عماد دكور وتلغي شطب ترشيح محمود عبدالله في كفرمندا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





مأمور الانتخابات في كفرمندا قد قرر شطب ترشيح السيد محمود عبدالله في الانتخابات المقبلة لمجلس كفرمندا بادعاءات مختلفة. 


بعد استلام قرار الشطب تقدم المحاميان عماد دكور وجلال دكور بالاتماس للمحكمة المركزية الإدارية في حيفا لالغاء قرار شطب ترشيح السيد محمود عبدالله.


هذا وادعى المحاميان دكور ان قرار الشطب هو غير قانوني وأتخذ بدون صلاحية وأن مأمور الانتخابات تجاوز صلاحيته ومس بحق المرشح.


بعد فحص ادعاءات الملتمس, قررت المحكمة قبول الالتماس وإلغاء قرار شطب الترشيح للسيد محمود عبدالله, وبهذا يستطيع خوض الانتخابات.





كلمات متعلقة

المحكمة, الإدارية, في, حيفا, تقبل, التماس, المحامي, عماد, دكور, وتلغي, شطب, ترشيح, محمود, عبدالله, في, كفرمندا,

تابعونــا

ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما 2018-12-21 | 14:30:22

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد 2018-12-21 | 14:17:32

لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة...

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة 2018-12-21 | 13:55:52

افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45

أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...

ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم 2018-12-21 | 11:24:10

نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق...

سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه 2018-12-21 | 10:56:50

رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر...

المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم 2018-12-21 | 10:51:54

قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...

فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني 2018-12-21 | 10:04:19

تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" 2018-12-21 | 09:41:46

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات طرعان تستجيب اضراب عام شامل محلات تجارية مدارس طلاب مؤسسات شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان طرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخرسخنين بيتار القدس مباراة مصيرية القدس الاقصى مرتقبة الدوحة ستاد منظم مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية اعتقال اداري 30 يوما شاب نصراوي فيسبوك التهديد بتنفيذ عملية المدرسة الثانوية المتنبي حيفا شيزاف تخريج الفوج ال 34 من طلابها اجواء احتفالية منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com