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نانسي عجرم تتحدث عن خلافها مع والدها لأول مرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لأول مرة أنه كان يوجد خلاف بينها وبين والدها في وقت سابق، إلا أنها حاليا لم تعد غاضبة منه.



الفنانة اللبنانية قالت، خلال استضافتها في برنامج “تخاريف” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شبكة قنوات MBC: “كنت زعلانة من بابا، لكني لم أعد كذلك الآن بعد أن أصبحت نجمة”.


وعن سبب الخلاف، قالت الفنانة اللبنانية إن والدها كان يحملها مسئولية كبيرة في طفولتها، حيث أنه لم يكن يفكر في شيء سوى أن يجعل منها فنانة ونجمة.


نانسي قالت: “يمكن لما البابا حملني هذه المسئولية من انا وصغيرة خلاني عندي هذه التجربة الكبيرة في الفن ما كنت وصلت للي أنا فيه، وإصراره وحبه إنه يريد إخراج موهبتي للناس وإني أكون مشهورة ما خلاه يفكر في شيء تاني، وحاليا أنا صرت متفهمة الأمر”.


وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد أعلنت مؤخرا أنها تستعد لاستقبال مولود ثالث من زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد ابنتيها إيلا وميلا، وذلك تحقيقًا لرغبتهما.




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