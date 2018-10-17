تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 20:42:51 إصابة أكثر من 100 أسير في سجن "عوفر" |  2019-01-21 20:39:40 الراقصة ​صافيناز تتقبل التعازي بوفاة والدها |  2019-01-21 20:37:44 فيرمينو: موقف صلاح لم يفاجئني |  2019-01-21 20:35:28 ريفلين:جريمة القتل في الباقورة لم تقض على السلام مع الاردن |  2019-01-21 20:31:43 اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو |  2019-01-21 17:56:52 اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله |  2019-01-21 17:53:05 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة |  2019-01-21 17:49:10 ألمانيا تسحب إذن التشغيل من شركة ماهان إير الإيرانية |  2019-01-21 17:37:22 مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم |  2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعلان دعائي انتخابي لحزب البيت اليهودي في انتخابات بلدية الرملة يثير موجة غضب واستياء المواطنين العرب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




قدم رئيس قائمة الوحدة لأجل الرملة نايف ابو صويص طلبا لمأمور الانتخابات ببلدية الرملة لشطب قائمة حزب البيت اليهودي في المدينة، وذلك في أعقاب اقدام قائمة البيت اليهودي بتعليق لافتات انتخابية معادية للمواطنين العرب في الرملة .

وحذر ابو صويص من الأجواء العنصرية المعادية للمواطنين العرب والتي يقودها حزب البيت اليهودي ضد عرب سكان المدينة الأصليين منوها في الوقت ذاته ان هذه الأجواء العنصرية تمس بالنسيج الاجتماعي والتعايش القائم بالرملة. 

واكد ابو صويص ان الجماهير العربية في الرملة ترفض هذه الدعاية والتحريض العنصري والتي يسعى من خلالها البيت اليهودي جذب الأصوات على حساب العرب، وان هذا الجو العنصري الذي تبادر اليه قائمة البيت اليهودي نتيجة لقانون القومية العنصري الذي يشطب حق العرب في هذه البلاد. 


وختم ابو صويص قائلا :" بكل تاكيد سنتصدى لهذه المحاولات العنصرية التي تستهدف وجودنا بالمدينة، وسنكون جميعا موحدين لها بالمرصاد، وادعو جماهيرنا المشاركة الفعالة في عملية الانتخاب والخروج للتصويت لمنع مثل هؤلاء العنصريين الأقزام التحكم بمصيرنا، ولانه وجود عدد اكبر من المندوبين العرب في المجلس البلدي يعني التقليل من وجود مثل هذه الأشكال والأقزام العنصرية".




كلمات متعلقة

اعلان, دعائي, انتخابي, لحزب, البيت, اليهودي, في, انتخابات, بلدية, الرملة, يثير, موجة, غضب, واستياء, المواطنين, العرب,

تابعونــا

اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو اصابة طفلة من رهط اثر سقوطها عن علو 2019-01-21 | 20:31:43

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة من مدينة رهط (8سنوات)...

اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله 2019-01-21 | 17:56:52

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم 2019-01-21 | 17:37:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...

أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا 2019-01-21 | 14:55:48

تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...

بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران 2019-01-21 | 14:55:33

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...

صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج 2019-01-21 | 13:13:44

دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31

المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42

بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22

على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27

في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةجلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة ضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقأمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام تصويت باقة الغربية الرئاسة مرشحو انتخابات اقتراع الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلاصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفىازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس شجار عنيف بلدة كفر مندا مفرقعات انتخابات رئاسة اعتقالات مجلس اصابات اعتقالات حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com