قلق, داخل, يوفنتوس, بسبب, ديبالا,

تسود حالة من القلق، داخل نادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب إصابة لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال مباراة البرازيل، أمس الثلاثاء، في ختام دورة "السوبر كلاسيكو"، التي أقيمت في السعودية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن باولو ديبالا خرج في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بسبب مشكلة في الركبة.وأضاف الموقع، أن ديبالا سيخضع لفحوصات طبية دقيقة، من أجل تحديد حجم الإصابة، وسط قلق من يوفنتوس، الذي يستعد لخوض مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة.وانتصر منتخب البرازيل، على نظيره الأرجنتيني، بهدف نظيف، حمل توقيع ميراندا، في الدقيقة (90+3).ويستعد يوفنتوس، لمواجهة جنوى، السبت المقبل في إطار الدوري الإيطالي، قبل أن يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، الثلاثاء القادم، في إطار دوري أبطال أوروبا