تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 13:57:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مكملات أوميجا 3 تحد من أعراض اضطرابات القلق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة تايوانية حديثة، أن مكملات الأحماض الدهنية "أوميجا-3"، تحد من أعراض اضطرابات القلق لدى الأشخاص المصابين بها.



الدراسة أجراها باحثون بقسم الطب النفسي، في مستشفى جامعة الصين الطبية بتايوان، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (JAMA Network Open) العلمية.


وأوضح الباحثون أن اضطرابات القلق هي واحدة من أكثر الأعراض النفسية شيوعًا، ويمكن أن تظهر عل شكل اضطراب قلق مستقل أو جزء من اضطراب عقلي آخر مثل الاكتئاب.


وتتمثل أعراض اضطرابات القلق في الشعور بالتوتر والعجز والخطر أو الذعر أو الموت الوشيك، وحدوث زيادة في معدل ضربات القلب، وفرط التنفس، والتعرق، والارتعاش، والشعور بالضعف أو الإرهاق، وصعوبة التركيز في أي شيء آخر غير القلق.


وللوصول إلى نتائج الدراسة، أجرى الفريق مراجعة منهجية شملت 19 تجربة سريرية أجريت على 1203 من المشاركين المصابين بأعراض القلق.


وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، تناولت الأولى مكملات "أوميجا-3" بشكل منتظم، فيما تناولت الثانية دواءً وهميًا.


ورصد الباحثون انخفاضًا ملحوظًا في أعراض القلق لدى المجموعة التي عولجت بمكملات "أوميجا-3" مقارنة مع المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.


وحسب الدراسة، فإن هناك ما يقدر بنحو 1 من كل 5 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة يعانون من اضطراب القلق سنويًا.


وأشار الفريق إلى أن مكملات "أوميجا-3" قد تمثل طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لإدارة القلق، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على الملايين من الأشخاص.


وتستخلص الأحماض الدهنية "أوميجا-3" من مصادر نباتية مثل بذور الكتان والزيوت مثل زيت الصويا والكانولا، أو من الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، زيت السمك والطحالب، بالإضافة لتوافر مكملات "أوميجا3" بكثرة في الصيدليات.


وكانت دراسة سابقة كشفت أن تناول الأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا-3" يلعب دورًا في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما قد يجعلها تعزز الذكاء.


كما تلعب تلك الأحماض الدهنية دورًا في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم واليقظة.


وأشارت الأبحاث إلى أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، يمكن أن يحمي أطفالهن من الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة.




كلمات متعلقة

مكملات, أوميجا, 3, تحد, من, أعراض, اضطرابات, القلق,

تابعونــا

دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب" 2018-12-21 | 09:29:53

يعتقد كثيرون أن معظم تأثيرات الفراق بين الأحباء تكون نفسية وعاطفية فقط، إلا أن...

مشروب سحري يكافح السرطان مشروب سحري يكافح السرطان 2018-12-20 | 18:20:04

يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه...

دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب 2018-12-20 | 15:30:02

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...

دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية 2018-12-20 | 13:49:40

أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...

"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! 2018-12-20 | 12:32:31

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! 2018-12-20 | 08:44:04

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...

أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب 2018-12-19 | 20:34:50

توصلت دراسة علمية إلى أن اطلاع المرضى على صور الأشعة لشرايينهم المسدودة يدفعهم...

طرق جذابة للحفاظ على الصحة طرق جذابة للحفاظ على الصحة 2018-12-19 | 16:51:23

يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية....

السكري يسبب تدهورا عقليا يبدأ من منتصف العمر السكري يسبب تدهورا عقليا يبدأ من منتصف العمر 2018-12-19 | 15:00:19

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم الدماغ في منتصف العمر،...

دراسة تغير نظرة الطب لعلاقة الأرز الأبيض بمرض السكري دراسة تغير نظرة الطب لعلاقة الأرز الأبيض بمرض السكري 2018-12-19 | 13:30:11

أظهرت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق اضراب عام مفتوح عدم افتتاح العام الدراسي المجالس الشركسية الدرزية تل 3 قتلى فلسطينين شابين ابيب عملية اطلاق نار اصابات منفذ شرطة مركز تجاري شارونه سوبر استنفار باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية عامل الناصرة سقط تخليص حفرة 22 مترا تقريبا محطة توليد كهرباء الخضيرة اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين بث مباشر : روما و ريال مدريدمصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش مخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفتظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةمنخفض جوي نهاية الاسبوع ماطر بارد ثلوج فرصة ضعيفة مهيأة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com