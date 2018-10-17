جلجولية, تشيع, جثمان, ابنها, محمد, شواهنه, ضحية, حادث, العمل, بهرتسليا,

شاركت جماهير غفيرة امس الثلاثاء بتشييع جثمان المرحوم محمد اكرم شواهنه الى مثواه الأخير في مقبرة جلجولية .

وتسود القرية منذ سماع خبر وفاته في حادث عمل بورشة في هرتسليا , أجواء من الحزن بين كل الأهالي في جلجولية وبين أصدقاءه الذين لم يستوعبوا خبر وفاته من هول الصدمة.ولقي المرحوم مصرعه مساء أمس بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء عمله في مدينة هرتسيليا.