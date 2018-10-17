المرحوم, نعمان, دعدوش, من, ام, الفحم, صحية, حادث, العمل, احتفل, قبل, اسبوع, بقدوم, حفيده,

المرحوم نعمان دعدوش ( 56 عام) من سكان مدينة ام الفحم والذي لقي حتفه قبل ايام بحادث عمل بعد ان تعرض للدهس من قبل جرافة بمنطقة ايفن يهودا قد ترك خلفه زوجة وخمسة بنات وطفلا 12 عاما.

ويفيد مراسلنا بانه قبل اسبوع احتفل المرحوم بمناسبة ولادة حفيده الجديد، وكانت فرحته لا توصف بالكلمات، لا سيما ان المرحوم كان مرتبطا جدا بعائلته وبذل جهدا كبيرا حتى يوفر لهم السعادة والامان والاستقرار.والجدير ذكره بان العائلة حتى الان لا تستطيع استيعاب وتصديق ما حدث مع المرحوم نعمان خاصة بناته اللواتي يسيطر عليهن الحزن بشكل كبير.