طمرة, :, علي, محمد, حسن, ابوالهيجاء, (42, عاما), في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاربعاء في مدينة طمره الشاب علي محمد حسن ابو الهيجاء عن عمر ناهز ٤٢ عاما.وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر بالمقبرة الشمالية ، تقبل التعازي بالطابق الارضي لمسجد القبة بالمدينة.انا لله وانا اليه راجعون

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