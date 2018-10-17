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طمرة : علي محمد حسن ابوالهيجاء (42 عاما) في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاربعاء في مدينة طمره الشاب علي محمد حسن ابو الهيجاء عن عمر ناهز ٤٢ عاما.

 وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر بالمقبرة الشمالية ، تقبل التعازي بالطابق الارضي لمسجد القبة بالمدينة.

انا لله وانا اليه راجعون




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