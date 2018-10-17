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اغلاق شارع 1 بين القدس وتل ابيب جراء احتراق سيارة
2018-10-17 09:36:23
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اغلاق شارع 1 بين القدس وتل ابيب جراء احتراق سيارة
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