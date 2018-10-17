فيديو - هدم منزل في جبل المكبر شرقي القدس

هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في منطقة السياح بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وذكر شهود عيان إن المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، يعود لعائلة المواطن خليل زعاترة، وتقطنه أسرة مكونة من ثمانية أفراد معظمهم من الأطفال.