تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 22:10:40 أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا |  2018-12-25 22:09:30 كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها |  2018-12-25 22:06:43 استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء |  2018-12-25 22:01:28 اتحاد ابناء سخنين يخسر امام نتانيا ويتورط في قاع اللائحة |  2018-12-25 22:00:08 تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع |  2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - هدم منزل في جبل المكبر شرقي القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في منطقة السياح بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.



وذكر شهود عيان  إن المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، يعود لعائلة المواطن خليل زعاترة، وتقطنه أسرة مكونة من ثمانية أفراد معظمهم من الأطفال.




كلمات متعلقة

فيديو, -, هدم, منزل, في, جبل, المكبر, شرقي, القدس,

تابعونــا

أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا 2018-12-25 | 22:10:40

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لمواجهة...

استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء 2018-12-25 | 22:06:43

قال المحلل الاسرائيلي امنون ابراموفيتش ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا الى...

تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع 2018-12-25 | 22:00:08

عملت طواقم اطفاء وانقاذ بينها وحدة انقاذ خاصة من محطة الخضيرة، مساء اليوم...

حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه 2018-12-25 | 19:43:49

اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات...

بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية 2018-12-25 | 17:34:58

قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو"...

الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات 2018-12-25 | 17:22:18

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...

رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار 2018-12-25 | 17:01:58

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...

مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان 2018-12-25 | 16:47:37

لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين...

ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة 2018-12-25 | 14:07:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...

صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان 2018-12-25 | 13:02:05

في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن فتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام امطار الخير شوارع تغمر فياضانات غرق سيارات مياه سيول الناصرة יشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية اليشع ليفي مدرب منخب اسرائيل كرة القدم انتخاب اختيار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com