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استشهاد الشاب ناجي الزعانين في قصف لاسرائيل شمال غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد الشاب ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاما)، اليوم الأربعاء، في تجدد قصف الطائرات الاسرائيلية على مناطق شمال قطاع غزة.



وكان 10 مواطنين أصيبوا بجروح بينهم 6 من تلاميذ المدارس في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لموقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.




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