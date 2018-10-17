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سائق جرار يحاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا
2018-10-17 08:50:50
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سائق جرار يحاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا
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