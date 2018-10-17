برشلونة, ينفي, التجديد, لميسي,

نفى نادي برشلونة، الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول تجديد عقد قائد الفريق ليونيل ميسي، والذي ينتهي في 2021.

وأكد جوزيف فيفيس، المتحدث الرسمي باسم النادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة لم تفتح موضوع تجديد عقد النجم الأرجنتيني، الذي مدد بقاءه الموسم الماضي.وقال فيفيس بحسب صحيفة "سبورت": "ليس على طاولة النادي تجديد عقد ميسي. أنا المتحدث الرسمي ولا أعرف شيء. لقد جددنا عقده وأعتقد أن تلك الأخبار غير صحيحة".وكان البرغوث جدد عقده مع البلوجرانا في نوفمبر/ تشرين ثان 2017، مقابل راتب إجمالي وصل 50 مليون يورو، وصافي 35 مليونا، كما تم وضع شرط جزائي بـ 700 مليون.