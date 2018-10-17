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موسكو تدعو الأسد لزيارة روسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،  الثلاثاء، أن الرئاسة الروسية وجهت دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة روسيا، بما في ذلك جمهورية القرم.



وقال في حديث لقناة "يورونيوز" نقلاً عن موقع روسيا اليوم الإخباري: "زار رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، دمشق مؤخراً تلبية لدعوة الرئيس الأسد، ونقل، كما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية العادية، دعوة من القيادة الروسية إلى الرئيس الأسد لزيارة روسيا الاتحادية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".


وأضاف أن "بشار الأسد شريكنا، ونقوم بانتظام بتبادل الزيارات مع زملائنا السوريين، على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية والتجارة والاقتصاد، على حد سواء، وبالطبع ندعم الاتصالات بين الجهات العسكرية والاستخباراتية، وهو أمر مهم جداً لمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن مناطق روسية تولي اهتمامها بتطوير العلاقات التجارية مع سوريا.




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